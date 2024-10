EUA aportará US$ 20 bi para crédito destinado pelo G7 à Ucrânia, diz Yellen

"Estamos muito perto de arredondar a parte dos Estados Unidos deste pacote creditício de 50 bilhões de dólares" (cerca de R$ 285 bilhões), assinalou a secretária em uma coletiva de imprensa à margem das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial, em Washington.

Os Estados Unidos vão aportar 20 bilhões de dólares (cerca de R$ 114 bilhões, na cotação atual) a um pacote de créditos do G7 destinado à Ucrânia, e avalia novas sanções para atingir o acesso da Rússia às armas, informou a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, nesta terça-feira (22).

Este crédito inclui dinheiro proveniente dos juros de ativos russos congelados, e Yellen disse aos jornalistas que "a Rússia está pagando por este apoio" ao seu inimigo.

"Esperamos poder contribuir com 20 bilhões [de dólares] dos 50 bilhões do pacote do G7", afirmou Yellen.

O dinheiro deveria estar disponível este ano.