Dominic Thiem se despede do tênis em Viena

Dominic Thiem se aposentou oficialmente do tênis. O ex-número 3 do mundo, campeão do US Open em 2020, foi eliminado nesta terça-feira (22) do ATP 500 de Viena.

O austríaco de 31 anos foi derrotado na primeira rodada pelo italiano Luciano Darderi por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (8/6) e 6-1, em uma hora e 32 minutos de jogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na 318ª posição no ranking da ATP, Thiem recebeu convite para jogar o torneio em Viena, mas não pôde com o adversário de 22 anos, número 42 do mundo.