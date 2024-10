Candidato uruguaio Ojeda se compara a Milei, mas reivindica papel do Estado

Andrés Ojeda, que abalou a disputa eleitoral no Uruguai como representante da "nova política", se comparou com o presidente argentino Javier Milei, mas reivindicou o papel do Estado, durante entrevista à AFP antes das eleições de domingo.

O candidato presidencial do histórico Partido Colorado, sócio da coalizão governante de centro-direita, indicou "pontos em comum" com Milei na forma de se comunicar diretamente com as pessoas, de entender o alcance das redes sociais e de prescindir das estruturas políticas territoriais.

"Eu uso muito isso como exemplo. Sempre digo que há uma política tradicional para a qual chegou seu Uber, e quem não subir no Uber fica no passado", disse Ojeda.