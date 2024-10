Atlético de Madrid enfrenta Lille pela terceira rodada da Champions

Alternando altos e baixos nesta temporada, o Atlético de Madrid entra em campo nesta quarta-feira (23) pela terceira rodada da Liga dos Campeões, recebendo com desconfiança no estádio Metropolitano o Lille, protagonista há três semanas da grande surpresa da competição, ao vencer o atual campeão europeu Real Madrid por 1 a 0.

As imagens da inesquecível noite para o Lille remontam a 2 de outubro: a equipe e os torcedores saborearam a vitória sobre o gigante da capital espanhola e seus astros, liderados por Kylian Mbappé.

Esse desempenho deixou claro que a equipe do norte da França é capaz do melhor e do pior, como com a derrota por 2 a 0 em Lisboa para o Sporting, na rodada de abertura da Liga dos Campeões.