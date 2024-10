Aston Villa vence Bologna (2-0) e se mantém 100% na Champions

O Aston Villa venceu o Bologna por 2 a 0 nesta terça-feira (22), na Inglaterra, e conseguiu sua terceira vitória em três rodadas na Liga dos Campeões, assumindo provisoriamente a liderança isolada sem sofrer gols até aqui.

O time inglês, que não disputava a principal competição europeia de clubes havia 41 anos, venceu diante de seus torcedores com um gol de falta do capitão John McGinn (55') e outro do atacante colombiano Jhon Durán (64').

Antes do jogo contra o Bologna, o Villa havia vencido o Young Boys na Suíça (3 a 0) e o Bayern de Munique (1 a 0) em casa.