Arsenal sofre, mas vence Shakhtar Donetsk (1-0) em casa na Champions

O Arsenal conquistou uma vitória apertada e sem brilhar nesta terça-feira (22), pela Liga dos Campeões, diante do Shakhtar Donetsk (1-0), em Londres, em jogo em que os ingleses perderam um pênalti e prenderam a respiração na reta final. Os 'Gunners' fizeram o serviço mínimo, com seriedade e sem dar brechas aos ucranianos cuja vida cotidiana continua abalada pela guerra liderada pela Rússia em seu país, e cujas viagens longas já provocam um desgaste. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O principal para a equipe de Mikel Arteta, porém, era vencer para virar a página do revés sofrido no sábado na visita ao Bournemouth (2-0) no Campeonato Inglês, o primeiro desde abril na competição.

O triunfo no Emirates Stadium também permite recuperar um impulso antes do duelo na Premier League contra o atual líder, o Liverpool, no domingo, neste mesmo estádio no norte de Londres. No cenário europeu, os 'Gunners' acumulam agora sete pontos em nove possíveis, depois do empate na estreia (0-0) em Bérgamo contra a Atalanta e em seguida a vitória por 2 a 0 em Londres sobre o Paris Saint-Germain. O time inglês tem pela frente duelos que prometem ser difíceis: vai encarar Inter de Milão, Sporting e Monaco nas próximas três rodadas da fase de liga da Champions.

- Raya salva - Nesta terça-feira, Arteta deu continuidade ao jogo ofensivo utilizado contra o PSG, com dois pontas (Martinelli e Jesus) e outros dois atacantes no meio (Havertz e Trossard), na ausência do 'maestro' e capitão Martin Odegaard, lesionado. A braçadeira ficou com Gabriel Jesus, posicionado na ponta direita para compensar outro desfalque, Bukayo Saka, que se machucou em outubro jogando pela seleção inglesa.

O atacante brasileiro, assim como outros parceiros, não teve sucesso na frente do gol, principalmente no chute cruzado interceptado com o pé pelo goleiro Dmytro Riznyk pouco antes do intervalo (44'). O Arsenal marcou com uma dose de sorte. Gabriel Martinelli fez uma boa jogada na área, chutou e acertou a trave. A bola rebateu no goleiro ucraniano e entrou (29'). Apesar do gol contra, Riznyk fez o que pôde para manter a sua equipe no jogo. Ele ainda defendeu com o pé um pênalti cobrado por Leandro Trossard (77').