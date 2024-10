Ameaçada de extinção, população de baleias-franca-do-atlântico-norte registra aumento

A população de baleias-franca-do-atlântico-norte, uma das espécies mais raras do mundo, registrou um ligeiro aumento no ano passado, embora ainda esteja em perigo de extinção, segundo dados divulgados nesta terça-feira (22).

A quantidade de indivíduos cresceu para 373 em 2023, um aumento de 4% em comparação ao mínimo registrado em 2020, que era de 358 animais, de acordo com o Aquário da Nova Inglaterra e a Agência Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA).

Este aumento, no entanto, não deve ser interpretado como um ponto de inflexão, afirmam os ambientalistas. As ameaças mais graves para esses gigantes marinhos persistem, como colisões com embarcações e redes de pesca onde ficam presos, o que pode causar lesões ou impedir que se movam para buscar alimento.