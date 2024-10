Rússia anuncia reunião entre Putin e Guterres na quinta-feira após cúpula do Brics

Putin realizará "sete reuniões bilaterais", inclusive com Guterres, após o encerramento da reunião das potências emergentes nessa cidade situada cerca de 700 quilômetros a leste de Moscou, disse o porta-voz diplomático do governo russo, Iuri Ushakov.

O presidente russo, Vladimir Putin, se reunirá na quinta-feira (24) com o secretário-geral da ONU, António Guterres, após a cúpula do Brics na cidade de Kazan, informou o Kremlin nesta segunda-feira (21).

Durante a sua visita em 26 de abril de 2022, Guterres discutiu com Putin propostas de assistência humanitária e de remoção de civis das zonas de conflito, segundo um relatório da ONU.

Enquanto anfitriã da cúpula do Brics, que ocorrerá de terça a quinta-feira em Kazan, a Rússia pretende demonstrar o fracasso da política de isolamento da Rússia e das sanções que lhe foram impostas pelas potências ocidentais pela intervenção na Ucrânia.

O presidente russo está limitado nas suas viagens internacionais por um mandado de prisão emitido contra ele em março de 2023 pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), por suspeita de deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia, acusações que Moscou rejeita categoricamente.

Putin realizará cerca de quinze reuniões bilaterais, inclusive com os líderes da China, Xi Jinping; da Índia, Narendra Modi; da África do Sul, Cyril Ramaphosa; da Turquia, Recep Tayyip Erdogan; e do Irã, Masudd Pezeshkian.