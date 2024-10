Referendo sobre a UE na Moldávia tem vitória apertada do 'Sim'

De modo paralelo ao referendo, a Moldávia também celebrou eleições presidenciais no domingo. Sandu, economista de 52 anos, foi a mais votada no primeiro turno, mas precisará disputar um segundo turno difícil.

Nesta segunda-feira, a presidente afirmou que seu campo "venceu justamente em uma disputa injusta", tanto no referendo da UE quanto no primeiro turno das eleições presidenciais.

"Vencemos a primeira batalha em uma luta difícil que determinará o futuro do nosso país. Nós lutamos de forma justa e vencemos de forma justa em uma disputa injusta", afirmou Sandu em um vídeo, no qual convoca as pessoas a votar no segundo turno do próximo mês.

O Kremlin exigiu "evidências" das "graves acusações" e denunciou "anomalias" na contagem dos votos do referendo organizado na ex-república soviética fronteiriça com a Ucrânia.