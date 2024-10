Nos EUA, bolsas de apostas consolidam maior chance de Trump derrotar Kamala Harris

As bolsas de apostas online estão consolidando o favoritismo do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump para vencer as eleições do país neste ano. Nesta segunda-feira, 21, o site Polymarket mostrava que o candidato republicano liderava as apostas com 62%, ante 38% da vice-presidente americana, Kamala Harris.

Na mesma plataforma, no entanto, a democrata era favorita para as apostas de "vencedora no voto popular", com 64%, ante 36% de Donald Trump. Nos EUA, a eleição não é definida pelo voto popular, mas sim pelo colégio eleitoral, que atribui determinado número de delegados a cada Estado - o vencedor é quem recebe o maior número de delegados.

No site PredictIt, a compra para a aposta na vitória de Trump estava a US$ 0,55, enquanto para a de Kamala Harris era de US$ 0,48. Na contramão, a aposta para a derrota de Harris custava US$ 0,53, enquanto a de Trump tinha menor preço, a US$ 0,45. Até 9 de outubro, Kamala liderava o favoritismo à vitória na plataforma.