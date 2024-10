Neymar volta a entrar em campo pelo Al-Hilal após um ano afastado

Neymar, que passou por cirurgia e um longo período de recuperação, foi relacionado pela primeira vez para um jogo do Al-Hilal desde que sofreu a lesão e entrou em campo no segundo tempo contra o Al-Ain.

O ex-jogador de Santos, Barcelona e Paris Saint-Germain, de 32 anos, não jogava desde que rompeu o menisco e o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em outubro do ano passado, em derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai (2 a 0) pelas Eliminatórias, em Montevidéu.

O jogo foi movimentado e teve muitos gols. O Al-Hilal abriu o placar aos 26 minutos, quando o lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi acertou um chute rasteiro para superar o goleiro Khalid Eisa, mas o Al-Ain empatou ainda no primeiro tempo com o marroquino Soufiane Rahimi (39').

Antes do intervalo, o Hilal ainda teve tempo de marcar duas vezes, com Sergej Milinković-Savić (45'+2) e Salem Al-Dawsari (45'+5), para ir aos vestiários com boa vantagem.

Jogando em casa, o Al-Ain diminuiu na segunda etapa com Mateo Sanabria (63'), mas, logo em seguida, Al Dawsari fez seu segundo no jogo para devolver a diferença de dois gols ao time saudita (65').