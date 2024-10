Motivado, Atlético-MG recebe River Plate na ida da semifinal da Libertadores

O 'Galo' conta com um elenco de peso, comandado pelo experiente atacante Hulk, enquanto o River quer voltar à decisão do torneio continental pela primeira vez desde 2019, quando foi derrotado pelo Flamengo de Jorge Jesus em Lima.

O Atlético-MG, motivado após a classificação para a final da Copa do Brasil no fim de semana, se prepara para receber o River Plate da Argentina nesta terça-feira (22), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

- A dúvida de Milito -

O técnico do Atlético, o argentino Gabriel Milito, tem dúvidas sobre qual equipe colocar em campo. Sem seus homens de criação, os lesionados Bernard e Matías Saracho, o lateral-esquerdo Guilherme Arana foi usado para cumprir a função.

Com Arana acompanhando Paulinho na meia ofensiva, o time mineiro avançou à final da Copa do Brasil no último sábado, ao empatar com o Vasco em 1 a 1 no Rio de Janeiro (2 a 1 para o 'Galo' no placar agregado).