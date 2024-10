Marinha dos EUA declara mortos tripulantes de aeronave que caiu em Washington

A Marinha dos Estados Unidos declarou neste domingo, 20, que os dois membros da tripulação que estavam desaparecidos após a queda de um caça em um terreno montanhoso no Estado de Washington morreram durante um voo de treinamento de rotina. O jato EA-18G Growler, do Esquadrão de Ataque Eletrônico, caiu a leste do Monte Rainier na tarde de terça-feira, 15, de acordo com a Estação Aérea Naval de Whidbey Island. Equipes de busca, incluindo um helicóptero MH-60S da Marinha, foram enviadas da estação aérea para tentar localizar a tripulação e o local da queda. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Militares das Forças Especiais do Exército, treinados em montanhismo, resgate em ângulos altos e comunicações técnicas, foram mobilizados para alcançar os destroços, que foram localizados na quarta-feira por uma equipe aérea, a cerca de 1.828 metros de altitude, em uma área remota, íngreme e densamente arborizada, a leste do Monte Rainier, segundo as autoridades.

A Marinha americana afirmou em comunicado que os nomes dos aviadores não serão divulgados até um dia após a notificação de seus parentes mais próximos, acrescentando que os esforços de busca e resgate foram transformados em uma operação de longo prazo para a recuperação dos corpos e dos destroços, enquanto a causa do acidente ainda está sendo investigada. "É com grande pesar que compartilhamos a perda de dois queridos Zappers", disse Timothy Warburton, comandante do Esquadrão de Ataque Eletrônico. "Nossa prioridade agora é cuidar das famílias de nossos aviadores. Somos gratos pelo trabalho em equipe contínuo para recuperar os falecidos com segurança." Localizar os membros desaparecidos da tripulação "o mais rápido e seguro possível" foi a principal prioridade, disse o capitão David Ganci, comandante da Ala de Ataque Eletrônico da Frota do Pacífico dos EUA, na quinta-feira, 17.

O EA-18G Growler é semelhante ao F/A-18F Super Hornet e inclui dispositivos sofisticados de guerra eletrônica. A maioria dos esquadrões de Growler está baseada em Whidbey Island, em Washington. Um esquadrão está baseado na Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais em Iwakuni, Japão. Os "Zappers" foram recentemente destacados no USS Dwight D. Eisenhower, um superporta-aviões de propulsão nuclear norte-americano. A busca ocorreu perto do Monte Rainier, um vulcão ativo imponente, coberto de campos de neve e geleiras durante todo o ano.

A primeira produção do Growler foi entregue a Whidbey Island em 2008. Nos últimos 15 anos, o Growler tem operado ao redor do mundo apoiando grandes operações, de acordo com a Marinha. O avião acomoda um piloto na frente e um operador eletrônico atrás. "O avião EA-18G Growler que pilotamos representa a tecnologia mais avançada em ataque eletrônico aéreo e é a primeira linha de defesa da Marinha em ambientes hostis", diz a Força Naval americana em seu site. Cada aeronave custa cerca de US$ 67 milhões (R$ 377,88 milhões na cotação atual). Exercícios de treinamento de aeronaves militares podem ser perigosos e às vezes resultam em quedas, ferimentos e mortes. Em maio, um jato de combate F-35 a caminho do Texas para a Base Aérea de Edwards, perto de Los Angeles, caiu após o piloto parar para reabastecer no Novo México. O piloto era a única pessoa a bordo nesse caso e foi levado a um hospital com ferimentos graves.