Lula diz que ferimento em acidente doméstico foi 'grave'

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva sofre lesão após queda em banheiro no Palácio do Alvorada. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta segunda-feira (21), que o acidente doméstico que sofreu e que o obrigou a cancelar sua viagem para a cúpula do Brics na Rússia foi "grave", mas ainda precisará aguardar alguns dias para ver como o quadro evolui. "Estou bem sim, eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada", disse ele durante um telefonema com o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Camaçari, na Bahia, Luiz Carlos Caetano. Lula, que completará 79 anos no próximo domingo, foi internado no sábado no Hospital Sírio-Libanês de Brasília "após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso na região occipital".

Segundo a imprensa, na noite de sábado, o presidente sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada, a residência presidencial, e bateu a parte de trás da cabeça. Ele precisou levar pontos na nuca. Por recomendação médica, Lula cancelou a viagem a Kazan no domingo para participar da cúpula do Brics, que vai de terça a quinta-feira, mas participará por videoconferência, de acordo com a Presidência. O presidente também deve manter sua agenda de trabalho: nesta segunda, publicou nas redes sociais uma foto ao lado de seu assessor de política externa, Celso Amorim, e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

“O presidente está muito ativo, super bem… Bastante tranquilo”, declarou Padilha aos jornalistas após o encontro, em uma "mensagem de tranquilidade". Lula disse que precisa esperar alguns dias para entender os efeitos do acidente. “Eu estou cuidando porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né? (...) Os médicos disseram que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago”, afirmou ao candidato a prefeito Luiz Carlos Caetano, que divulgou o conteúdo nas redes sociais. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, liderará a delegação brasileira em Kazan.