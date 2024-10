Líbano avalia danos após Israel atacar instituição financeira administrada pelo Hezbollah

O porta-voz em árabe do exército israelense, Avichay Adraee, disse que aviões de guerra miraram vários locais "usados para armazenar dinheiro para o braço militar do Hezbollah", incluindo Al-Qard Al-Hassan, que ele disse que financia compras de armas e é usado para pagar combatentes. Ele disse que o Hezbollah armazena centenas de milhões de dólares nas filiais, sem fornecer evidências, e que os ataques visavam impedir que o grupo se rearmasse.

Os ataques tiveram como alvo agências da Al-Qard Al-Hassan nos bairros do sul de Beirute. Um ataque destruiu um prédio de nove andares em Beirute com uma agência dentro dele. O exército israelense emitiu alertas de evacuação antes dos ataques. Não houve relatos de vítimas.

A instituição tem mais de 30 filiais no Líbano. Ela tentou tranquilizar os clientes, dizendo que havia evacuado todas as filiais e realocado ouro e outros depósitos para áreas seguras. Fonte: Associated Press.