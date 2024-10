Jornais processam empresa de IA por violação de direitos autorais nos EUA

Os jornais The Wall Street Journal e The New York Post abriram nesta segunda-feira um processo em um tribunal federal de Nova York contra a empresa de inteligência artificial (IA) Perplexity AI, alegando violação em massa de direitos autorais e marcas registradas. A Perplexity é uma das startups mais promissoras do Vale do Silício, e seu motor de busca baseado na IA é citado com frequência como potencial rival do Google. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O processo acusa a Perplexity de copiar e reproduzir ilegalmente conteúdo protegido por direitos autorais criado pelo Wall Street Journal e New York Post, para alimentar seu “motor de respostas" guiado por IA.

A Perplexity.ai é uma plataforma que responde a perguntas conhecida por sua interface minimalista e interativa. Diferentemente do ChatGPT e do Claude, a ferramenta da Perplexity oferece soluções atualizadas, que costumam incluir links para as fontes, o que permite ao usuário checar a informação. Diferentemente de um motor de busca clássico, a Perplexity oferece respostas diretamente em sua página, eliminando a necessidade de clicar no site de origem. Segundo a denúncia, isso constitui uso indevido de conteúdo protegido, que permite à empresa desviar leitores e receita dos jornais. “O modelo de negócio da Perplexity não direciona o negócio para os criadores de conteúdo. Ao contrário, apropria-se das oportunidades de monetização", ressalta o processo.

Apoiada pelo milionário Jeff Bezos e pela gigante dos semicondutores Nvidia, a Perplexity não respondeu ao contato feito pela AFP. A empresa também é acusada de prejudicar as publicações ao atribuir informações falsas às suas redações. Os veículos solicitam medidas cautelares e uma indenização de até US$ 150 mil por infração. Também exigem a destruição de qualquer base de dados que contenha seus trabalhos protegidos por direitos autorais. Em um caso semelhante, o New York Times fez no ano passado uma denúncia contra a OpenAI, acusando a criadora do ChatGPT de roubar conteúdo para treinar sua poderosa IA com material protegido.