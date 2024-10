Irã nega acusações de interferência no Líbano

O Irã rejeitou, nesta segunda-feira (21), as acusações do primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, segundo as quais a República Islâmica realiza ações de interferência nos assuntos internos do país, após declarações atribuídas ao presidente do Parlamento iraniano. "O Irã nunca teve a intenção de interferir nos assuntos internos do Líbano e nunca agiu desta forma", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, durante uma coletiva de imprensa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Conversando com qualquer país que proponha uma iniciativa para acabar com os crimes e agressões contra o Líbano, e com o genocídio em Gaza", acrescentou, referindo-se a um "mal-entendido" sobre as declarações atribuídas ao presidente do Parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Ghalibaf.

Em um artigo publicado na quinta-feira no jornal francês Le Figaro, o político afirmou que Teerã está disposto a negociar um cessar-fogo no Líbano com a França. Israel e o movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, estão atualmente em guerra, após um ano de trocas de disparos transfronteiriços. O Exército israelense iniciou uma campanha de bombardeios no país vizinho e, no final de setembro, lançou uma ofensiva terrestre no sul do Líbano.