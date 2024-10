Irã adverte sobre 'responsabilidade' dos EUA em caso de 'agressão' de Israel

Questionado pelos jornalistas pouco antes de partir rumo a Washington, Biden se limitou a responder "sim e sim" à dupla pergunta de se sabia como e quando Israel responderia aos ataques do Irã de 1º de outubro.

Em guerra com o Hamas na Faixa de Gaza e Hezbollah no Líbano, dois movimentos islamistas próximos a Teerã, Israel ameaçou repetidamente atacar o Irã em represália a seu lançamento de mísseis em 1º de outubro.

O ataque de mísseis contra Israel foi apresentado pelas autoridades da República Islâmica como uma resposta ao assassinato no Líbano do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um ataque israelense, e ao assassinato em Teerã do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em um atentado atribuído a Israel.