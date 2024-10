Hezbollah disparou cerca de 170 projéteis contra Israel nesta 2ª, diz Exército israelense

O Hezbollah disparou, nesta segunda-feira (21), cerca de 170 projéteis do Líbano contra Israel, informou o Exército israelense, que intensificou, por sua vez, os bombardeios contra posições do movimento islamista aliado do Irã.

Por volta das 23h locais (17h em Brasília), "cerca de 170 projéteis disparados pela organização terrorista Hezbollah cruzaram hoje [a fronteira] do Líbano para Israel", indicou o Exército em um comunicado.

