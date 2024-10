Ex-ministro do Petróleo Pedro Tellechea é preso na Venezuela

O ex-ministro venezuelano do Petróleo Pedro Tellechea foi preso acusado de vínculos com uma "empresa controlada pelos serviços de Inteligência" dos Estados Unidos, informou o Ministério Público (MP) nesta segunda-feira (21).

Tellechea, que foi ministro do Petróleo e presidente da estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) até agosto, foi preso na madrugada de domingo ao lado de "seus mais imediatos colaboradores" por, entre outras causas, "a entrega" do sistema de controle automatizado da PDVSA "a uma empresa controlada pelos serviços de Inteligência dos EUA", segundo um comunicado do MP.

