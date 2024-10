Entenda por que Putin não vem ao Brasil para o encontro do G-20

O presidente russo Vladimir Putin Crédito: YURI KOCHETKOV / POOL / AFP

Seguindo o que aconteceu na reunião dos Brics em 2023, na África do Sul, o presidente russo Vladimir Putin não vem ao Brasil diante da possibilidade de que a Justiça brasileira cumpra o mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional (TIP) contra ele. A cúpula do G-20 vai acontecer no Rio de Janeiro em 18 e 19 de novembro, e a negação de Putin à vinda ao país acontece apenas quatro dias depois do procurador-geral da Ucrânia cobrar às autoridades brasileiras a prisão do mandatário ao desembarcar no Brasil. O mandado de prisão foi expedido por causa da acusação de que a Rússia estaria sequestrando crianças ucranianas em zonas de guerra e as levando para o seu território. A ordem, de março de 2023, foi contra Putin e a Comissária para os Direitos da Criança da Rússia, Alekseyevna Lvova-Belova.

Segundo palavras do presidente russo, sua vinda ao Brasil iria prejudicar os trabalhos do G20. "Minha possível visita prejudicaria o trabalho do G20. Vamos descobrir quem apresentará a Rússia", disse o líder russo. Mesmo informando que não virá ao Brasil, Putin disse que os vereditos do TPI são fáceis de ignorar. Segundo ele, um acordo poderia ser assinado para contornar a ordem do Tribunal. "Tais vereditos são fáceis de ignorar", disse ele. Apesar da negativa de vir ao país, o presidente russo ressalta que a Rússia tem "boas relações com o Brasil". As declarações foram dadas durante uma coletiva com jornalistas dos países que compõem os Brics, que vão ao encontro anual da cúpula na próxima semana na Rússia.

Por ter ratificado o estatuto de Roma que deu origem ao Tribunal, o Brasil tem a obrigação de prender o mandatário russo, ou seja, ao desembarcar no país, a Justiça brasileira tem que realizar a prisão. Entretanto, em setembro, um precedente já foi aberto quando o líder russo fez uma visita de estado à Mongólia e não foi preso, mesmo o país tendo ratificado o reconhecimento ao tribunal. LEIA TAMBÉM: Putin diz que integração da Rússia com a China é fator-chave para estabilidade global

Apesar da pressão ocidente quanto à prisão de Putin, além de países como a China, a Índia, a própria Rússia e os Estados Unidos não reconhecem o tribunal. Algo que já foi questionado pelo presidente Lula, dizendo que o Brasil não deveria reconhecer o tribunal, uma vez que os países citados não o reconhecem.