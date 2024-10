COP16 começa na Colômbia com apelo a 'investimentos significativos' na biodiversidade

"Aqueles que lucram com a natureza devem contribuir para a sua proteção e restauração", disse Guterres em uma mensagem de vídeo transmitida aos delegados reunidos em Cali, uma cidade no sudoeste da Colômbia em alerta máximo após ameaças de um grupo guerrilheiro.

Na abertura da COP16, realizada na véspera, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou às partes para que façam um "investimento significativo" no Fundo Marco Global para a Biodiversidade (GBFF), criado no ano passado, e a "comprometer-se a mobilizar outras fontes de financiamento público e privado".

A 16ª edição da maior conferência mundial sobre proteção da natureza começa oficialmente nesta segunda-feira (21) na Colômbia, com os países pressionados pelo chefe da ONU para "passar das palavras às ações" e aumentar um fundo milionário para travar a perda de biodiversidade.

O GBFF foi criado para ajudar os países a alcançar os objetivos do chamado Marco Global de Biodiversidade Kunming-Montreal, adotado na COP15 do Canadá em 2022, com 23 metas para "deter e reverter" a perda de biodiversidade até 2030.

Até agora, os países comprometeram-se a contribuir com cerca de 250 milhões de dólares (1,4 bilhão de reais na cotação atual) para o fundo, de acordo com as agências que supervisionam o processo.

As contribuições fazem parte de um acordo mais amplo para os países mobilizarem pelo menos 200 bilhões de dólares (1,13 trilhão de reais na cotação atual) anuais até 2030 para a biodiversidade, incluindo 20 bilhões de dólares (113 bilhões de reais) anuais até 2025 procedentes de nações ricas para ajudar os países em desenvolvimento.