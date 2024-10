Colisão de helicóptero com torre de rádio deixa quatro mortos em Houston

Quatro pessoas morreram, incluindo um menor de idade, após o helicóptero em que viajavam colidir contra uma torre de rádio na noite de domingo (20), no centro de Houston, no sul dos Estados Unidos, informou a polícia. "O que sabemos é que havia quatro pessoas no helicóptero" particular, incluindo uma criança, explicou o chefe da polícia de Houston, Noé Díaz, em uma coletiva de imprensa na noite de domingo. As causas do acidente ainda estão sob investigação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em imagens noturnas aparentemente registradas por câmeras de vigilância e gravações por celular, é possível ver o que parece ser o helicóptero, que havia decolado de uma base aérea local, se aproximando da torre. Em seguida, ocorre um enorme clarão e a aeronave cai em chamas.

Imagens de televisão mostraram destroços em chamas no chão. "Ou o helicóptero colidiu com um cabo [que sustenta a torre] ou colidiu com a torre", comentou Díaz. Uma estação de bombeiros próxima "ouviu uma forte explosão e relatos ao 911 sobre uma bola de fogo no ar, e as equipes entraram em ação. Os vizinhos estão seguros, mas temos uma cena terrível", comentou o prefeito de Houston, John Whitmire. "Temos sorte que não foi pior, porque há um tanque de gás butano perto do local do acidente", acrescentou o prefeito.