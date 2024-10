Aeroporto da Nova Zelândia proíbe abraços por mais de 3 minutos na área de desembarque

O aeroporto internacional de Dunedin, cidade da Nova Zelândia, criou um limite de três minutos para abraços para manter o fluxo de passageiros e carros na área de desembarque do aeroporto. Uma placa colocada no local alerta: "Tempo máximo de abraço: 3 minutos. Para despedidas mais calorosas, por favor, use o estacionamento". As informações são da CNN e do jornal The Guardian.

Em um post viral no Facebook, alguns comentários mostravam indignação com o limite de tempo para abraços. Outros ficaram surpresos que o aeroporto ainda ofereça uma área de desembarque gratuita e elogiaram a medida, já que muitos aeroportos estão introduzindo taxas na área de desembarque.

'Não sobra espaço para os outros'