Acidente de van que levava equipe de remo deixa 9 mortos no Paraná

Nove pessoas, incluindo sete membros de uma equipe de remo, morreram na noite de domingo (20) em um acidente de van no Paraná, sul do país, informaram as autoridades nesta segunda-feira.

Os sete remadores falecidos tinham entre 15 e 20 anos, segundo o G1, e faziam parte do Clube Centro Português e do projeto Remar para o Futuro, uma iniciativa da prefeitura de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

As outras duas vítimas fatais foram o motorista, de 52 anos, e o coordenador da equipe, de 43, de acordo com o portal.

O acidente ocorreu quando a van que transportava os atletas foi atingida por um caminhão que aparentemente perdeu os freios, informou a Polícia Rodoviária Federal.