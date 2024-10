A frustração dos turistas estrangeiros em meio ao apagão de Cuba

"Logicamente, viemos de férias para aproveitar, conhecer, e nos demos mal, mal, mal", declara à AFP Jiménez, um comerciante de 46 anos, enquanto passeia com seu amigo, Ramírez, e as companheiras de ambos pelo Paseo del Prado, no centro de Havana.

Desde a sexta-feira, Cuba, que vive há meses uma aguda crise energética, sofre com um apagão geral devido a uma falha em sua principal usina termelétrica, que provocou a queda da rede, informaram as autoridades, que desde então tentam restabelecer o serviço.

Segundo as autoridades, metade de Havana havia recuperado o fornecimento elétrico nesta segunda-feira, mas outras regiões do país continuam sem eletricidade.

"Quando estávamos passando pelo controle no aeroporto, a luz se apagou várias vezes, então as filas demoraram muito mais", explica García, lamentando que, devido ao apagão, os locais de lazer na capital “estejam fechados".

A espanhola Amaya García, de 54 anos, chegou à ilha na sexta-feira com seu marido. Seu plano era passar três dias em Havana e quatro em Varadero, o principal balneário do país.

Se ela está frustrada? "Um pouco. Não tínhamos muitas expectativas. Já sabíamos que o país não estava especialmente bem, mas o apagão tem sido duro".

Diferentemente de outros destinos do Caribe, em Cuba o turismo ainda não conseguiu se recuperar do impacto da pandemia de coronavírus, nem do agravamento das sanções dos Estados Unidos durante o governo do republicano Donald Trump (2017-2021).

Em meio à sua pior crise econômica em três décadas, o país recebeu 2,4 milhões de turistas em 2023, o que representa 68,5% dos 3,5 milhões que previa, e muito distante do recorde de 4,7 milhões que chegaram em 2018. A meta de 3,2 milhões para este ano não parece ser alcançável.