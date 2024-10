Unifil diz que Exército israelense demoliu 'deliberadamente' uma 'torre de observação'

A força de paz da ONU no Líbano (Unifil) disse neste domingo (20) que o Exército israelense “demoliu deliberadamente” uma de suas posições no sul do Líbano, acrescentando que está mantendo todas as suas posições “apesar da pressão exercida”.

Uma “escavadeira” do Exército israelense “demoliu deliberadamente uma torre de observação e a cerca de perímetro de uma posição da ONU” no sul do Líbano, disse a Unifil em um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A missão de manutenção da paz da ONU acrescentou que suas forças permanecem em todas as suas posições “apesar da pressão exercida”.