Neymar volta a ser relacionado pelo Al Hilal após mais de um ano afastado por lesão

Depois de mais de um ano afastado por lesão, o atacante Neymar foi relacionado neste domingo (20)´para o jogo do Al Hilal fora de casa contra o Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, pela Liga dos Campeões Asiáticos, podendo jogar na segunda-feira.

"Sei que estão ansiosos. Eu também estou. Mas no dia 21 de outubro, estou de volta": diz o astro de 32 anos num vídeo publicado pelo Al Hilal, garantindo estar "pronto" para voltar a jogar.

Neymar, que se transferiu para o Al Hilal da Arábia Saudita em agosto de 2023 vindo do Paris Saint-Germain, sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado e o menisco no dia 17 de outubro daquele ano em jogo do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.