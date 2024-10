Milhares de manifestantes pró-europeus protestam na Geórgia a uma semana das legislativas

Este último é acusado por seus detratores de tendência autoritária pró-Rússia e de inviabilizar o projeto de adesão do país à União Europeia (UE).

A oposição pró-europeia nesse pequeno país do Cáucaso, composta por quatro alianças principais, enfrenta o partido conservador governista Sonho Georgiano no próximo sábado.

Dezenas de milhares de manifestantes pró-europeus se reuniram na capital da Geórgia, Tbilisi, neste domingo (20), uma semana antes de uma eleição parlamentar que é crucial para o futuro democrático do país e tem o valor de um “referendo” entre a Europa e a Rússia.

Na Praça da Liberdade, em Tbilisi, muitos manifestantes protestaram com bandeiras da Geórgia e da UE, observou um repórter da AFP. Outros carregavam faixas com os dizeres: “A Geórgia escolhe a UE”. O projeto europeu está no centro das reivindicações dos manifestantes.

“O destino da Geórgia está em jogo”, disse Koté Tsintsandzé, um estudante de 20 anos, à AFP. “Essas eleições decidirão se finalmente conseguiremos nos libertar da ditadura do Sonho Georgiano”, acrescentou.

A multidão reunida neste domingo “mostra que a Geórgia já venceu e vai se reintegrar à Europa”, disse a presidente Salome Zuravishvili, que rompeu com o governo, mas tem poderes limitados.