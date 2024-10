Lula cancela viagem à Rússia para cúpula do Brics após acidente doméstico

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a Cúpula dos Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração", disse o Palácio do Planalto, sem dar mais detalhes sobre o que aconteceu com Lula.

Lula era esperado por seu contraparte russo, Vladimir Putin, que reunirá entre 22 e 24 de outubro diversos líderes mundiais na cidade de Kazan para uma cúpula de aliados e parceiros comerciais a fim de demonstrar o poderio russo e o fracasso da política de isolamento do Ocidente pela guerra na Ucrânia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou sua viagem à Rússia neste domingo (20) para a cúpula do Brics após sofrer um acidente doméstico, mas participará da reunião por videoconferência, informou a Presidência.

O presidente, porém, participará por videoconferência das deliberações e manterá sua agenda de trabalho esta semana em Brasília, acrescentou.

Por sua vez, o Hospital Sírio-Libanês informou que Lula deu entrada no hospital no sábado "após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso na região occipital".

Após avaliação, a equipe médica recomendou ao mandatário "evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades".