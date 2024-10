Liverpool bate Chelsea (2-1) e lidera Premier League; City vence Wolves nos acréscimos

O Liverpool se manteve na liderança da Premier League ao derrotar o Chelsea por 2 a 1 neste domingo (20) em Anfield, o seu primeiro grande teste deste início de campeonato inglês, enquanto o Manchester City garantiu a vitória sobre o Wolverhampton (2-1) com um gol nos acréscimos (90'+5).

Na classificação, o Liverpool tem agora 21 pontos, um a mais que o City. Na terceira posição está o Arsenal, com 17 pontos, o grande perdedor deste fim de semana depois de ser derrotado por 2 a 0 no sábado na visita ao Bournemouth. O time permanece quatro pontos atrás do líder, a quem receberá no próximo fim de semana.

O Chelsea está em sexto lugar com 14 pontos ao sofrer a segunda derrota da temporada na Premier League, dois meses depois de perder para o Manchester City.