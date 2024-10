Kiev lança mais de 100 drones sobre a Rússia; mísseis contra a Ucrânia ferem 17

As defesas aéreas russas abateram neste domingo, 20, mais de 100 drones ucranianos sobre as regiões ocidentais do país, disseram autoridades de Moscou. Ao mesmo tempo, 17 pessoas ficaram feridas na cidade ucraniana de Kryvyi Rih após um ataque de míssil balístico.

A Força Aérea da Ucrânia disse que a Rússia lançou 49 drones e dois mísseis balísticos durante a noite, e que 31 dos drones foram abatidos em 12 regiões, incluindo a capital ucraniana, Kiev, enquanto outros 13 desapareceram do radar - sugerindo que foram nocauteados por defesas eletrônicas.

Numa declaração nas redes sociais, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia lançou cerca de 800 bombas aéreas guiadas e mais de 500 drones de ataque sobre a Ucrânia só na semana passada.

"Todos os dias a Rússia ataca as nossas cidades e comunidades. É o terror deliberado do inimigo contra o nosso povo", disse ele, renovando os apelos à continuação do apoio aéreo por parte dos aliados do país. "Unido na defesa, o mundo pode enfrentar este terror direcionado", falou. Fonte: Associated Press