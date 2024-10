Kamala Harris diz a fiéis negros que pessoas devem mostrar compaixão

Em campanha na Igreja Batista Missionária New Birth, em Stonecrest, a candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse à congregação que as pessoas devem mostrar compaixão e respeito nas suas vidas diárias e fazer mais do que apenas "pregar os valores". Sua visita, que ocorre durante seu aniversário de 60 anos, fez parte de uma ampla campanha nacional conhecida como Souls to the Polls (do inglês, Almas às Urnas), que incentiva fiéis negros a votarem. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O pastor Jamal Bryant disse que a vice-presidente é "uma heroína americana, a voz do futuro" e a chamou de "nossa líder destemida".

Ele também usou seu sermão para saudar a ideia de os Estados Unidos elegerem uma mulher pela primeira vez como presidente. "É preciso um homem de verdade para apoiar uma mulher de verdade", falou Bryant. "Quando as mulheres negras arregaçam as mangas, a sociedade tem que mudar", afirmou o pastor. Harris contou a parábola do Bom Samaritano do Evangelho de Lucas, sobre um homem que viajava de Jerusalém para Jericó e foi atacado por ladrões. O viajante foi espancado e ensanguentado, mas socorrido por um estranho. Todas as religiões promovem a ideia de amar o próximo, disse Harris, mas muito mais difícil é amar verdadeiramente um estranho como se essa pessoa fosse um próximo.

"Neste momento, em toda a nossa nação, o que vemos são alguns que tentam aprofundar a divisão entre nós, espalhar o ódio, semear o medo e causar o caos", falou Harris à congregação. "A verdadeira medida da força de um líder é baseada em quem você eleva." Ela estava mais sombria do que durante os seus comícios políticos, sublinhando que a verdadeira fé significa defender a humanidade. Harris terminou dizendo: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã", enquanto os participantes a aplaudiram. Muitos presentes usaram rosa para promover a conscientização sobre o câncer de mama. Também esteve presente Opal Lee, uma ativista do movimento para formalizar nacionalmente o Juneteenth, feriado que comemora a emancipação dos afro-americanos escravizados. Harris a abraçou.

A vice-presidente também faz uma parada ao meio-dia no Divine Faith Ministries International, em Jonesboro, com o cantor Stevie Wonder, antes de gravar uma entrevista com o ministro batista Al Sharpton que vai ao ar neste domingo no MSNBC. O calendário reflete o esforço da sua campanha para tratar cada grupo eleitoral como um eleitor de um Estado indeciso, tentando apelar a todos num pleito fortemente disputado. O esforço "Souls to the Polls" foi lançado na semana passada e é liderado pelo Conselho Consultivo Nacional de Líderes da Fé Negra, que está enviando representantes a todos os Estados decisivos à medida que a votação antecipada começa nas eleições de 5 de Novembro. Harris é batista e seu marido, Doug Emhoff, é judeu. Ela disse que se inspirou no trabalho de Martin Luther King Jr. e foi influenciada pelas tradições religiosas da Índia por causa de sua mãe, bem como pela Igreja Negra. Harris cantou no coral quando criança na Igreja de Deus Twenty Third Avenue, em Oakland.