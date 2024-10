Israel diz que mira o braço financeiro do Hezbollah e anuncia ataques iminentes em Beirute

O exército de Israel disse que vai mirar o braço financeiro do Hezbollah, sediado no Líbano, e que planeja atacar um "grande número de alvos" nas próximas horas na capital, Beirute, e em outros lugares.

Como unidade do Hezbolla, Al-Qard al-Hassan, é usada para pagar agentes do grupo militante apoiado pelo Irã e ajudar a comprar armas, acrescentou o alto funcionário da inteligência israelense, falando sob condição de anonimato, de acordo com os regulamentos do exército.

Em outra frente, ataques israelenses a várias casas no norte da Faixa de Gaza deixaram, na noite deste sábado para domingo, pelo menos 87 pessoas mortas ou desaparecidas, segundo o Ministério da Saúde local. Fonte: Associated Press