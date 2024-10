Escritório da ONU para DH pede investigação do assassinato de sacerdote no México

O assassinato do sacerdote Marcelo Pérez no estado de Chiapas, no sudeste do México, é um crime "absolutamente inaceitável" e deve ser investigado, exigiu neste domingo (20) o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH).

O escritório do ACNUDH no México "condena o assassinato do sacerdote Marcelo Pérez, perpetrado nesta manhã em San Cristóbal de las Casas (...) e insta as autoridades a realizar uma investigação rápida, completa e eficaz", declarou em um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em breves declarações a jornalistas, a presidente mexicana Claudia Sheinbaum afirmou que seu governo já abriu uma investigação e que está em contato com as autoridades da Igreja Católica.