Cuba recupera parte da eletricidade depois de apagão que deixou milhões de pessoas no escuro

Levy disse ainda que duas termelétricas retornaram o funcionamento e mais duas retomarão suas operações "nas próximas horas". Metade do país ficou no escuro na noite de quinta-feira, 17. Na sexta-feira, 18, toda a ilha estava sem luz.

O ministro da Energia de Cuba, Vicente de la O Levy, disse que o país tinha 500 megawatts em sua rede elétrica na manhã de sábado, em comparação com os 3 gigawatts normalmente gerados. Em uma publicação na rede social X, antigo Twitter, Levy apontou que "várias subestações no oeste agora têm eletricidade".

Impacto

As ruas da capital cubana, onde vivem 2 milhões de pessoas, estavam silenciosas no sábado, com poucos carros passando depois de uma noite iluminada por velas e lâmpadas. O impacto do apagão vai além da iluminação, uma vez que serviços como o abastecimento de água também dependem de eletricidade.

O apagão foi considerado o pior em Cuba em dois anos, depois que um furacão de categoria 3 danificou instalações de energia e levou dias para o governo consertá-las. Este ano, algumas casas passaram até oito horas por dia sem eletricidade.