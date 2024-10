Bombardeios russos deixam 17 feridos e milhares de lares sem luz na Ucrânia

A Rússia também atacou uma instalação energética na região de Sumi, no nordeste do país, informou a operadora regional de eletricidade no Telegram, que relatou "mais de 37 mil consumidores" temporariamente privados de eletricidade.

Destes, 43 foram interceptados na região de Kursk, onde as tropas ucranianas realizam uma ofensiva terrestre desde agosto para tentar desviar as forças de Moscou.

As autoridades da aviação russa também anunciaram o fechamento temporário na manhã deste domingo do aeroporto de Kazan, a cerca de 1.000 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, alegando preocupações com a segurança.

Estes tipos de restrições são frequentemente impostos quando são relatados ataques de drones ucranianos.