Atlético de Madrid vence Leganés (3-1) com gols de Griezmann e Sorloth

Atrás no placar até o segundo tempo, o Atlético de Madrid conseguiu vencer em casa por 3 a 1 de virada o Leganés neste domingo (20) com um gol do francês Antoine Griezmann e dois do norueguês Alexander Sorloth pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

Estes três pontos no dérbi regional deixam o time 'colchonero' na terceira posição com 20 pontos, quatro atrás da dupla que atualmente lidera, formada pelos gigantes Barcelona e Real Madrid, embora os 'culés' ainda com um jogo a menos, vão enfrentar o Sevilla neste domingo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Num estádio Metropolitano com um dos setores das arquibancadas vazio em cumprimento à sanção pelos incidentes – lançamento de objetos – que provocaram a interrupção do jogo contra o Real Madrid, o camaronês Yvan Neyou colocou o time 'pepinero' em vantagem aos 34 minutos.