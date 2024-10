No Japão, sede do partido governante é atacada com bombas incendiárias e suspeito é preso

A sede do Partido Liberal Democrata, atual governante no Japão, foi atacada por várias bombas incendiárias, neste sábado, 19, na capital do país. O homem, identificado pela polícia como Atsunobu Usuda, também bateu o carro na residência do primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e foi preso. Não houve relato de feridos.

O motivo do ataque não foi identificado de imediato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Relatos da mídia japonesa dizem que Usuda realizou postagens nas redes sociais que mostravam insatisfação com o dinheiro usado para concorrer a cargos políticos, o que sugere que ele teria ambições políticas.