Ministério da Saúde de Gaza acusa Israel de bombardear hospital

O ministério da Saúde da Faixa de Gaza, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas e não diferencia terroristas de civis, acusou neste sábado, 19, o Exército de Israel de ter bombardeado um hospital na cidade de Beit Lahia, no norte do enclave palestino. Segundo as autoridades de saúde, 40 pessoas ficaram feridas após o bombardeio. "Os tanques israelenses cercaram completamente o hospital, cortaram a eletricidade e bombardearam, atacando o segundo e terceiro andares com artilharia", disse o diretor do centro, Marwan Sultan. "Existem sérios riscos para a equipe médica e os pacientes", acrescentou. O número de mortos no hospital não foi divulgado. A pasta acrescentou que os "tiros fortes" contra o hospital e o pátio provocaram um estado de grande pânico entre pacientes e funcionários.

Israel lançou uma nova ofensiva no início deste mês no norte de Gaza, onde afirma que o grupo terrorista Hamas está se reagrupando. A Defesa Civil de Gaza apontou que 33 pessoas foram mortas em um bombardeio israelense lançado sexta-feira à noite no campo de refugiados de Jabaliya, também no norte. A agência da ONU para assuntos humanitários (OCHA) alertou na sexta-feira sobre a situação "cada vez mais grave e perigosa enfrentada pelos civis no norte de Gaza". "As famílias de lá tentam sobreviver em condições atrozes, sob fortes bombardeios", denunciou. Yahya Sinwar Apesar da morte do líder do grupo terrorista Hamas, Yahya Sinwar, a guerra continua na Faixa de Gaza. O líder do grupo terrorista foi morto na quarta-feira, 16, após um encontro com tropas israelenses no sul do enclave palestino. A sua morte só foi divulgada no dia seguinte.