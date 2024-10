México faz apreensão recorde de 8,3 toneladas de drogas no Pacífico

Um carregamento de 8,3 toneladas de drogas foi apreendido nas águas do Pacífico mexicano, a maior apreensão do país em uma operação no mar, informou a Marinha na sexta-feira. A droga estava distribuída em seis embarcações de pequeno porte que foram interceptados a sudoeste do porto de Lázaro Cárdenas (oeste). As autoridades prenderam 23 tripulantes. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Militares da Marinha apreenderam 8.361 quilogramas de carga ilícita, o que representa a maior quantidade de droga apreendida em uma operação marítima, sem precedentes na história", afirmou a Secretaria da Marinha em um comunicado.

Também foram apreendidos contêineres com 8,7 mil litros de combustível nas embarcações, outra atividade ilegal controlada pelos cartéis do narcotráfico. "Os materiais apreendidos representam um impacto de mais de 2 bilhões de pesos (cerca de 594 milhões de reais)", informou o boletim da Secretaria. Esta operação na costa do estado de Michoacán é "considerada a maior em termos de apreensões no mar", detalharam as autoridades.

Em anos anteriores, a Marinha fez apreensões de drogas maiores do que essa, mas em terra, durante as operações nos portos do Pacífico, uma das principais rotas do tráfico de drogas. A ação divulgada na sexta-feira foi realizada "há dias" com uma unidade de superfície apoiada por um helicóptero, informou o comunicado, sem especificar uma data específica. -Operação "complexa"-

Uma das embarcações envolvidas era do tipo submersível, o que envolveu uma atuação "complexa" dos marinheiros, acrescentou a Marinha. Foi necessário "realizar uma inserção aérea de um helicóptero sobre uma embarcação enquanto ela estava em pleno movimento", explicou o comunicado. Em novembro de 2007, militares da Marinha localizaram um carregamento de 23 toneladas de cocaína proveniente da Colômbia, a maior apreensão de drogas no país.

No dia 23 de agosto, as autoridades relataram a apreensão de 7,2 toneladas de drogas em duas operações distintas realizadas na mesma região. Os soldados da Marinha, que realizam operações de vigilância de forma permanente, já encontraram carregamentos de drogas de todos os tipos, incluindo um de cocaína misturada com molho picante em 2017. O México tem sido uma rota de tráfico de drogas para os Estados Unidos há décadas, gerando disputas entre diferentes grupos de traficantes.