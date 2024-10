Leipzig vence na visita ao Mainz (2-0) e assume liderança da Bundesliga

O Leipzig venceu neste sábado (19) o Mainz por 2 a 0 e assumiu a liderança da Bundesliga enquanto aguarda a partida do Bayern de Munique contra o Stuttgart.

Com sete jogos disputados no campeonato alemão, os jogadores comandados pelo técnico Marco Rose somam agora 17 pontos, três a mais que o gigante bávaro, que vem de três jogos seguidos sem vitória antes da janela internacional (empates com Leverkusen e Eintracht Frankfurt, derrota para o Aston Villa na Inglaterra pela Liga dos Campeões).

No início da partida, os torcedores do Mainz exibiram uma série de faixas criticando a decisão de seu ex-técnico Jurgen Klopp de assumir o cargo de diretor de futebol da Red Bull, empresa que comanda o Leipzig.