Kamala Harris afirma que Trump está provando ser cada vez mais instável e inapto

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata na corrida presidencial norte-americana, Kamala Harris, disse que o rival republicano, Donald Trump, está provando ser "cada vez mais instável e inapto" ao cargo. Antes de participar de evento de campanha em Detroit, no Estado-chave de Michigan, ela reforçou que o ex-presidente quer fazer os Estados Unidos retrocederem.

Na ocasião, Harris reiterou a importância da votação antecipada e convocou eleitores para votarem.

Para repórteres, ao ser questionada sobre o conflito no Oriente Médio, a democrata mencionou que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, cria uma abertura para um acordo de cessar-fogo que deve ser "aproveitada ao máximo".