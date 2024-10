Kamala e Trump se cercam de celebridades em estados-chave

Kamala também será acompanhada pela estrela do R&B Usher em um comício para conquistar votos em Atlanta, na Geórgia, neste sábado.

A cantora Lizzo, estrela do pop vencedora de vários prêmios Grammy, estará ao lado da vice-presidente democrata em Detroit, enquanto o homem mais rico do mundo, Elon Musk, apoiará Trump na Pensilvânia.

Ambos os candidatos à Casa Branca estão lutando em todas as frentes em uma disputa que, segundo as pesquisas, está efetivamente empatada a menos de três semanas do dia das eleições, em 5 de novembro.

Musk, que recentemente participou de um comício do magnata, é um dos críticos mais ferozes da administração do presidente Joe Biden e se tornou uma voz influente na política americana desde que adquiriu a rede social Twitter, rebatizada por ele como X.

O fundador da Tesla e SpaceX tem desempenhado um papel cada vez mais visível na campanha de Trump e doou quase 75 milhões de dólares (R$ 425 milhões) à sua organização política, America PAC.