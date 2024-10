Jornalista guatemalteco Zamora obtém prisão domiciliar após dois anos preso

Zamora ficou preso mais de 800 dias em um quartel militar no norte da Cidade da Guatemala e agora responderá, em prisão domiciliar, aos processos por obstrução da justiça e suposta lavagem de dinheiro e chantagem.

Um tribunal da Guatemala concedeu prisão domiciliar ao jornalista José Rubén Zamora, preso desde julho de 2022 por processos abertos pelo questionado Ministério Público do país, que motivaram condenações internacionais e apelos urgentes para a sua libertação.

O jornalista insiste na sua inocência e sustenta que sua prisão é uma retaliação pela publicação de casos de corrupção em seu jornal El Periódico no anterior governo do direitista Alejandro Giammattei (2020-2024).

O jornalista de 68 anos declarou à imprensa que estava "feliz" com a decisão e afirmou que não pretende deixar o país. Ao final da audiência, a decisão judicial foi aplaudida.

Também afirma que é punido por suas críticas à procuradora-geral Consuelo Porras, sancionada pelos Estados Unidos, ao lado do ex-presidente, por considerá-los "antidemocráticos" e "corruptos".

Um total de 19 ONGs locais e estrangeiras pediram sua libertação na quinta-feira, incluindo a Anistia Internacional (AI), que em agosto declarou o jornalista um "prisioneiro de consciência".

Um relatório divulgado em agosto por um grupo de especialistas da ONU afirma que Zamora foi submetido a "20 meses" de "confinamento solitário em escuridão quase constante", "tratamento" que "equivaleria a tortura".

As condições prisionais do jornalista melhoraram depois que Arévalo chegou ao poder em janeiro, e nos últimos meses ele recebeu várias visitas em sua cela, incluindo uma na semana passada de Todd Robinson, funcionário do governo americano.