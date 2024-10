Djokovic vence Nadal em Riad no último capítulo da histórica rivalidade

Novak Djokovic derrotou Rafael Nadal por 6-2 e 7-6 (7/5), neste sábado (19), no jogo valendo o terceiro lugar do 'Six Kings Slam', torneio de exibição realizado em Riad, no qual Carlos Alcaraz e Jannik Sinner disputarão o título.

Após 60 partidas no circuito ATP (31 vitórias de Djokovic), as duas lendas se despediram da rivalidade mais repetida da história do tênis com um abraço emocionado na rede.

Nadal disputava seu penúltimo torneio como profissional, antes de se despedir do tênis na 'Final 8' da Copa Davis, em Málaga, de 19 a 24 de novembro.