Cuba recupera parte da eletricidade após apagão afetar todo país

O ministro da Energia de Cuba, Vicente de la O Levy, afirmou neste sábado, 19, que parte da eletricidade do país foi restaurada, após uma das principais usinas de energia da ilha falhar e deixar milhões de habitantes, inclusive na capital Havana, sem eletricidade por dois dias.

Em publicação feita no X, antigo Twitter, O Levy disse que subestações localizadas na região oeste agora têm eletricidade, duas usinas termoelétricas retomaram as operações e outras duas retomarão as atividades "nas próximas horas". Fonte: Associated Press