Cuba continua na escuridão e luta para reativar seu sistema elétrico

O apagão quase total que afeta cerca de 10 milhões de cubanos entrou neste sábado (19) em seu segundo dia, apesar dos esforços do governo para reativar o sistema de eletricidade, que colapsou no dia anterior devido a uma falha na principal termoelétrica da ilha.

As autoridades relataram um progresso inicial na restauração do sistema. "370 MW é a soma do que temos em microsistemas" e esse número aumentará "com a entrada, esta tarde, de termoelétricas, centrais flutuantes e motores", informou o Ministério de Energia e Minas em sua conta na rede social X.

Os microsistemas são motores anexos que garantem o serviço a centros vitais e abastecem algumas residências próximas. No entanto, trata-se de uma geração muito limitada de eletricidade em comparação com os 3.300 megawatts que o país demandou na última quinta-feira, um dia antes do colapso, quando o governo declarou "emergência energética".