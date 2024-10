Coreia do Norte afirma ter encontrado restos de drone sul-coreano em Pyongyang

A Coreia do Norte disse neste sábado, 19, que encontrou os restos de um drone sul-coreano durante uma busca em sua capital, Pyongyang, alegando que isso prova que o exército do Sul estava por trás das supostas infiltrações de drones na cidade no início do mês. A Coreia do Sul descreveu a acusação como "unilateral" e "indigna de resposta"

O ministério da Defesa da Coreia do Norte afirmou que, se confirmada outra violação de seu território, espaço aéreo e águas pelo exército do Sul, isso será considerado uma "declaração de guerra e um ataque retaliatório imediato será lançado".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a agência de notícias oficial da Coreia do Norte, a Korean Central News Agency, uma investigação conjunta das agências militares e de segurança do país concluiu que o drone, que teria sido encontrado em 13 de outubro, era do mesmo tipo que apareceu em um desfile militar sul-coreano no início de outubro.