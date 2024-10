Com um jogador a menos, Milan vence Udinese (1-0) e é 3º no Italiano

A equipe 'rossonera', que não pôde contar com o francês Théo Hernández por estar suspenso, ficou em desvantagem numérica aos 29 minutos. O meio-campista holandês Tijjani Reijnders recebeu o cartão vermelho por ter, na opinião do árbitro, desequilibrado Sandi Lovric.

A Udinese, sem seu capitão e artilheiro Florian Thauvin, lesionado, teve dois gols anulados pelo VAR no primeiro tempo.

Com esta vitória, a quarta nos últimos cinco jogos do campeonato, o Milan sobe provisoriamente ao terceiro lugar com 14 pontos, os mesmos da vizinha Inter (2ª), que visita a Roma no domingo, e dois pontos atrás do líder Napoli, que enfrenta o Empoli também no domingo.

A Juventus (4ª, 13 pontos) recebe a Lazio neste sábado e pode dormir na liderança em caso de vitória.